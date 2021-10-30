В Харькове в день выборов мэра, которые пройдут 31 октября, во всех районах откроется 41 пункт вакцинации. Они будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"Вакцинироваться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca", - пишут в сообщении.

В мэрии добавили, что в Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около восьми тысяч жителей.

"Наша задача – сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нужно для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", – призвала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

Харьковские правоохранители с начала кампании по внеочередным выборам мэра открыли 8 уголовных производств, связанных с избирательной кампанией. Всего к ним поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Кроме этого, у желающих принять участие в голосовании на выборах мэра Харькова и довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях на избирательных участках не будут требовать COVID-cертификат или отрицательный ПЦР-тест.