Центральная избирательная комиссия определила дату промежуточных выборов в Верховную Раду на округе Антона Полякова, который внезапно скончался при загадочных обстоятельствах в ночь на 8 октября.

Дату сообщила пресс-служба секретариата комиссии.

"В связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Полякова А.Э., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область), комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины на воскресенье, 27 марта 2022 года", - сказано на сайте ЦИК.

При этом в комиссии добавили, что избирательная кампания в рамках этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, то есть 26 января 2022 года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о странной смерти Полякова и нестыковках в расследовании.

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