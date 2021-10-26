В организме внезапно скончавшегося в начале октября народного депутата Антона Полякова обнаружили не только наркотик метадон и алкоголь, но также димедрол. Последний усиливает действие наркотических вещество.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик по живому".

Чиновник добавил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". В этом "коктейле" антигистаминный препарат димедрол является усилителем действия наркотика. Как сказал Енин, в обычной аптеке по обычному рецепту приобрести компоненты невозможно.

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь получена где-то не в официальной аптечной сети", - резюмировал Енин.

Он также сообщил, что следствие по делу Полякова продолжается, поэтому правоохранители пока не могут рассказать, откуда это вещество попало в организм депутата.

Он сказал, что полиция уже допросила сожительницу Полякова, народного депутата Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым парламентарий выпивал перед смертью.

Напомним, Поляков умер при крайне подозрительных и странных обстоятельствах в такси в ночь на 8 октября.

"Страна" приводила видео последних секунд жизни депутата.

При умершем нашли неизвестное вещество, результаты экспертизы которого в МВД обещали обнародовать к 18 октября. Однако их до сих пор нет.