Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24" впервые показал последние кадры из жизни народного депутата Антона Полякова.

На кадрах показан сначала интерьер кафе, где проводил свой последний вечер парламентарий в компании двух мужчин, а потом дорога, на которую сотрудники Национальной полиции вытащили уже потерявшего сознание Антона. Видно, как полицейские делают лежащему на спине Полякову непрямой массаж сердца, а затем пытаются запустить его дефибриллятором.

Видео продемонстрировали в эфире телеканала фоном, а в это время Енин рассказывал о новых обстоятельства происшествия. В частности, он заявил, что у Полякова нашли два катетера с неким бурым веществом, природу которого еще предстоит выяснить.

Ранее "Страна" собрала и проанализировала всю доступную информацию о скоропостижной и загадочной смерти нардепа.

Мы также писали о новом повороте в деле Полякова из-за резкой смены показаний таксистом, который последним видел депутата живым.

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