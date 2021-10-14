В сети появилось еще одно видео из ресторана, где незадолго до смерти отдыхал нардеп Антон Поляков. Отметим, что накануне в МВД показали кадры из этого же заведения, где народный избранник в компании двух мужчин.

Кроме Руслана Джамбулатова в кафе с Антоном Поляковым в день гибели нардепа был еще один человек. Его имя - Хатаи Алиев, по данным СБУ, его разыскивают в Азербайджане.

Имя третьего человека в компании назвал Телеграм-канал "Монастырь".

Также Телеграм-канал подтвердил инсайд "Страны" из МВД о том, что именно третий участник застолья (а именно Алиев) вызывал для Полякова такси.

"Хатаи не просто сидел с Поляковым и Джамбулатовым в ресторане в тот роковой вечер. Согласно последним показаниям таксиста, именно Алиев вызывал ту самую машину с тем самым водителем, куда потом пересадили еще живого на тот момент депутата", - пишет Телеграм-канал.

"Страна" уже писала, что такое поведение спутников Полякова очень странное. И добавляет аргументов тем, кто считает, что нардеп был намеренно отравлен.

Напомним, Поляков умер ночью 8 октября в Киеве.

Полиция ранее сообщила, что в тот вечер Поляков был в компании Руслана Джамбулатова. Сначала нардеп выпивал в ресторане. Ближе к ночи они переместились в автомобиль Джамбулатова и катались по городу. Но в какой-то момент, сообщили в полиции, ему надоело. Поэтому народный депутат вынужден был пересесть в такси.

Вместе с тем, недавно таксист, который подобрал нардепа на машине изменил показания. Сначала он говорил правоохранителям, что подобрал своего клиента на остановке. Но эти данные не подтверждались по камерам видеонаблюдения и другим признакам.

"Страна" ранее собрала последние данные о гибели депутата и проанализировала их в отдельном материале.