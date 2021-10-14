Источник "Страны" в Министерстве внутренних дел сообщил, что в понедельник, 18 октября, уже будут результаты экспертизы вещества, содержащегося в катетерах, которые нашли в кармане умершего депутата Антона Полякова.

Источник сказал, что подобного рода токсикологическое исследование обычно занимает неделю.

"Специалисты еще работают над анализом вещества, которое было в двух катетерах в кармане у Полякова. К понедельнику, 18 октября, будет результат", - заверил источник.

До окончания экспертизы в МВД не берутся предполагать, что это за вещество.

Напомним, 13 октября в ток-шоу на телеканале "Украина 24" было показано видео последних минут жизни депутата. А заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время его демонстрации сообщил, что у Полякова нашли два катетера с неким бурым веществом, природу которого еще предстоит выяснить.

Присутствующие в студии гости поинтересовались у чиновника, почему спустя пять дней после обнаружения вещества нет результатов его экспертизы. Енин ушел от прямого ответа.

Между тем сегодня появилась информация, что перед смертью Поляков был в компании гражданина Азербайджана, который находится в розыске.