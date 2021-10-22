Регламентный Комитет Верховной Рады в пятницу, 22 октября, после долгих проволочек проголосовал за отстранение нардепа Галины Третьяковой от участия в заседаниях Рады на пять пленарных дней.

Причина - оскорбительные высказывания Третьяковой по поводу смерти депутата Антона Полякова.

О том, чтобы снять ее с должности главы Комитета речи пока не идет, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Чтобы это решение вступило в силу за него должны проголосовать в Раде.

Напомним, 33-летний народный депутат Антон Поляков внезапно умер 8 октября. После этого Третьякова написала во фракционный чат радостное сообщение о том, что теперь "минус один враг".

Между тем, сама Третьякова не жалеет о своем высказывании о смерти Полякова.

Ранее "Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они относятся к заявлению Галины Третьяковой и нужно ли, на их взгляд, убирать ее с поста главы Комитета. Народные депутаты Украины выразили разные мнения на этот счет, но большинство из них не поддерживает ее.

Кроме того, источники "Страны" в "Слуге народа" считают, что увольнения Третьяковой с поста главы Комитета крайне маловероятно. Подробнее о скандале мы рассказывали в отдельном материале.