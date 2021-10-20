Народный депутат и глава Комитета Рады по социальной политике от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, которая порадовалась во фракционном чате смерти своего коллеги по парламенту Антона Полякова, не считает свои слова неэтичными.

Об этом она сказала журналистам, сообщают "Украинские новости".

"Я подумаю над этим (жалеет ли она о сказанном - Ред.)... Я не считаю, что в них (ее словах - Ред.) были не этические вещи. Мне закидывают, что я ненавижу людей. Это не так. Я не радовалась (смерти Полякова - Ред.), с чего вы взяли, что я радовалась? Я уважаю врагов... Я не желаю никому смерти", - заявила Третьякова.

В то же время она признала, что такими словами подставляет свою фракцию. При этом мораль и этику в парламентских взаимоотношениях она считает условными категориями.

"Когда мы говорим, жалеет ли депутат о каких-то своих выражениях, то наверное это касается того, насколько его мораль отвечает тем выражениям или выражениям, которые берутся из контекста, а потом, если эти выражения добыты или из личной переписки, или из фракционной переписки, как нужно относится к этим доказательствам, как нужно относиться к этим словам? И что, у нас мораль и этика в личных отношениях, что у нас мораль и этика в том числе с журналистами. Это относительная категория", - сказала нардеп.

Напомним, народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее") умер утром 8 октября. После этого Третьякова написала во фракционный чат: "Как по мне, то это минус один враг. То есть - все хорошо. Расследование должно быть". Такое отношение к смерти коллеги по парламенту вызвало возмущение общественности, поднялся вопрос об ее отстранении от участия в пленарных заседаниях Рады.

Также сообщалось, что Третьякова заявила, что не жалеет о своем сообщении и плакать будет только за "слугами".