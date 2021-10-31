В Харькове на избирательных участках, где сегодня проходят выборы городского головы, три тысячи жителей вакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Харьковчане сделали прививку против коронавирусной инфекции в пунктах вакцинации, которые работают на избирательных участках. По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, на избирательных участках в школах сегодня работают 40 пунктов вакцинации и один пункт в резерве.

В наличии у медицинских бригад вакцины "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca". Пункты работают с 9:00 и закрылись в 18:00.

К слову, кандидаты заявили, что на выборах низкая явка из-за коронавируса, а также из-за заявления главы комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого о якобы необходимости наличия паспорта вакцинации или ПЦР теста для голосования, которое потом было опровергнуто ЦИК.

Как сообщала "Страна", в Украине от коронавируса вакцинировали почти 85% воспитателей детсадов и почти 92% работников специализированных учебных заведений.

Напомним также, что известный инфекционист Ольга Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине. Это инактивированная вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус.