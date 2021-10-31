Состоянием на 20:00 воскресенья, 31 октября, бюллетени для голосования на внеочередных выборах мэра Харькова получили почти 300 тыс человек (288 тыс. 336 человек).

Об этом на брифинге сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

"Приблизительно это 28-29% (от общего количества избирателей)", - заявила Матвиенко.

Она добавила, что приблизительно 9 тысяч избирателей были включены в выписки из протоколов для голосования на дому.

Также, по словам Матвиенко, в течение дня в комиссию не поступило заявлений о нарушениях Избирательного кодекса.

По ее прогнозам, протоколы участковых избирательных комиссий по итогам выборов начнут поступать в районные территориальные избирательные комиссии после полуночи.

При этом в прошлом году на очередных выборах мэра явка составила 31,3% (323 218 человек).

Напомним, в феврале 2021 года Харьковский горсовет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Геннадия Кернеса. Это решение приняли после смерти бывшего городского головы Геннадия Кернеса. В начале марте текущего года, городской совет Харькова передал в Верховную Раду документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра.

Так, согласно результатам экзитполов в первом туре выборов побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов.