На заседании 2 ноября фракция "Слуги народа" одобрила кандидатуру бывшего вице-премьер-министра - министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова на пост министра обороны.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Политика Страны".

"Резников - заходит на пост министра обороны", - сообщает канал, цитируя нардепа от "Слуги народа" Качуру.

Кроме того, как написал парламентарий, фракция "Слуги народа" утвердила увольнение двух вице-премьеров: Олега Уруского и первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко.

Вместо Уруского рассматривается кандидатура главы таможни Павла Рябикина. А вместо Любченко - заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко.

По кадровым переменам в правительстве логистика, как сообщили "Стране" депутаты от "Слуги народа", такова: в среду будут голосовать за увольнение старых министров, в четверг - за назначение новых.

Ранее "Страна" сообщала, что на том же заседании вместо Александра Корниенко первым заместителем главы фракции утвердили народного депутата Андрея Мотовиловца. А Вячеслава Штучного назначили главой аппарата Верховной Рады. Причем Штучный уже возглавлял аппарат парламента с сентября 2019 по июль 2020 года.

Мы также писали, что сегодня вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Резников подал заявление об отставке.