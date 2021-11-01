В понедельник, 2 ноября, проходит заседание фракции "Слуги народа". На нем приняты несколько важных кадровых решений.

О них сообщил Телеграм-канал "Политика Страны".

Первое решение касается замены Александра Корниенко, который стал первым виде-спикером. Вместо него первым заместителем главы фракции стал народный депутат Андрей Мотовиловец.

Второе решение - назначение Вячеслава Штучного главой аппарата Верховной Рады. Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат парламента с сентября 2019 по июль 2020 года, но его убрал Дмитрий Разумков из-за связей с Банковой.

Также стало известно, что на заседании фракция "слуг народа" поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны, а Ирину Верещук на его должность министра по делам оккупированных территорий.

Как писала "Страна", 19 октября Верховная Рада проголосовала за назначение Корниенко первым вице-спикером парламента. Это решение поддержали 256 народных депутатов.

Также мы сообщали, что сегодня вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.