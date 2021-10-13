Народная депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук готова возглавить Министерство обороны Украины вместо действующего министра Андрея Тарана.

Об этом народная избранница рассказала в программе "Первые лица" на 24 канале.

По словам Верещук, во фракции "Слуга народа" уже шло обсуждение ее кандидатуры на должность министра обороны. Сама нардеп надеется, что коллеги окажут ей поддержку, если будет соответствующая воля главнокомандующего.

"У меня нет "хочу" или "не хочу" (возглавить Минобороны - Ред.). Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность", - заявила Верещук.

Нардеп считает, что готова стать главой Минобороны, поскольку у нее есть высшее военное образование и ее супруг - военный. При этом она осознает риски этой должности.

"Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск - репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать", - сказала она.

Кроме того, Верещук рассказала, что к Андрею Тарану есть ряд претензий и, по ее мнению, он должен ответить за свои действия.

Напомним, Верещук не первый раз заявляет об амбициях возглавить Минобороны. Летом она заявила, что согласилась бы возглавить ведомство.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" допустили возможность отставки министра Тарана уже этой осенью.