Вместо Верещук в Раду зайдет безработный "слуга" из Теплика, который не отвечает на звонки Павлюка
После того, как депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, избирательный список партии подвинется, и депутатом станет 140 номер в списке Сергей Кострийчук. На сайте ЦИК сказано, что на момент баллотирования в Раду он был безработным.
"Кострийчук родился 7 июня 1985 года, гражданин Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Теплик Винницкой области, судимость отсутствует", - говорится в биографии потенциального депутата.
В феврале 2020 года замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что Кострийчук вошёл в высший совет партии и отвечает за организационно-массовую работу.
Имя Кострийчука недавно фигурировало в скриншотах из чата депутатов фракции "Слуга народа", в СМИ публиковали сообщение Александра Корниенко о том, что Кострийчука в список партии внёс Илья Павлюк (нардеп, друг президента, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне - Ред.), но с пометкой, что тот "уже не берет от него трубку".
Фамилия Кострийчук после выборов фигурировала в расследовании "Слідство.інфо". Некая Елена Владимировна Кострийчук из пгт Теплик (которая может быть женой или сестрой будущего нардепа, который проживал в этом же населенном пункте) делала крупный взнос на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Елена Кострийчук была основателем ОО "Лига волонтеров", которая пожертвовала на кампанию 2 млн грн. Организация была создана буквально за пару месяцев до выборов. Кроме финансирования из избирательной кампании, эта же организация подала в ЦИК кандидатуры около 2 тысяч наблюдателей. Интересно, что после выборов у этой организации возможностей дотировать партию уже не было. Например, в прошлом году "Лига волонтеров" задекларировала доход в сумме всего 600 гривен.
В сети нет фотографий Сергея Кострийчука.
Напомним, Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.
Также сообщалось, что Ирина Верещук согласилась возглавить Министерство по делах оккупированных территорий.