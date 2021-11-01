После того, как депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, избирательный список партии подвинется, и депутатом станет 140 номер в списке Сергей Кострийчук. На сайте ЦИК сказано, что на момент баллотирования в Раду он был безработным.

"Кострийчук родился 7 июня 1985 года, гражданин Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Теплик Винницкой области, судимость отсутствует", - говорится в биографии потенциального депутата.

В феврале 2020 года замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что Кострийчук вошёл в высший совет партии и отвечает за организационно-массовую работу.

Имя Кострийчука недавно фигурировало в скриншотах из чата депутатов фракции "Слуга народа", в СМИ публиковали сообщение Александра Корниенко о том, что Кострийчука в список партии внёс Илья Павлюк (нардеп, друг президента, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне - Ред.), но с пометкой, что тот "уже не берет от него трубку".

Фамилия Кострийчук после выборов фигурировала в расследовании "Слідство.інфо". Некая Елена Владимировна Кострийчук из пгт Теплик (которая может быть женой или сестрой будущего нардепа, который проживал в этом же населенном пункте) делала крупный взнос на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Елена Кострийчук была основателем ОО "Лига волонтеров", которая пожертвовала на кампанию 2 млн грн. Организация была создана буквально за пару месяцев до выборов. Кроме финансирования из избирательной кампании, эта же организация подала в ЦИК кандидатуры около 2 тысяч наблюдателей. Интересно, что после выборов у этой организации возможностей дотировать партию уже не было. Например, в прошлом году "Лига волонтеров" задекларировала доход в сумме всего 600 гривен.

В сети нет фотографий Сергея Кострийчука.

Напомним, Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.

Также сообщалось, что Ирина Верещук согласилась возглавить Министерство по делах оккупированных территорий.