Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционный блок - За Жизнь" вошли бы в тройку лидеров, если бы выборы в Верховную Раду были запланированы на ближайшие дни. За "слуг" голоса готовы отдать 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. "Евросолидарность" поддерживают 16% опрошенных, а ОПЗЖ - 13%.

Такие результаты опроса опубликовал Центр Разумкова.

По данным социологов, преодолев пятипроцентный барьер, в Раду прошли бы 6 партий:

"Слуга народа" - 21,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором,

"Европейская Солидарность" - 15,8%,

ОПЗЖ - 12,9%,

"Батькивщина" - 11,1%,

"Наши" - 6,4%,

"Сила и Честь" - 6%.

Остальные партии в парламент бы не прошли. "Украинская стратегия Гройсмана" набрала бы 4% голосов, "Гражданская позиция" - 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,5%, Партия Сергея Притулы - 2%, ВО "Свобода" - 2%, "Партия Шария" - 2%, "УДАР Виталия Кличко" - 1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей.

По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года, значительно снизилась электоральная поддержка "Слуга народа" с 28,1% до 21,6%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Ранее "Страна" писала о том, что нардепы партии Порошенко спели в Раде песню про "батько Бандеру".

Также мы сообщали, что рейтинг "Слуг народа" упал, партию обогнала "Евросолидарность" Порошенко.