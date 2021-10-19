Новоиспечённый первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в ходе брифинга в парламенте заявил, что не собирается уходить с поста главы партии "Слуга народа" в связи с избранием первым вице-спикером.

Он утверждает, что закон не запрещает ему одновременно быть главой партии и первым вице-спикером.

"Это политическая должность. Глава Верховной Рады и замглавы парламента - это политические должности, как и глава партии. Нет ограничений, это не государственная служба. Это просто отдельные должности публичной службы, скажем так", - заявил Корниенко, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

По его словам, ограничения могут быть не юридические, а организационные.

"С этим мы будем работать. У нас уже запланирован съезд партии в ноябре", - сказал Корниенко.

Добавив, что на должность первого заместителя главы фракции можно было бы предложить и поддержать кандидатуру Андрея Мотовиловца.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за первого вице-спикера парламента Корниенко. За него отдали свои голоса 256 народных депутатов.

Вместе с тем, по данным источников "Страны", близких к Офису президента, Корниенко может занять место председателя Рады Стефанчука.