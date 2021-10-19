Назначение главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады, как уже писала "Страна", может стать началом его большого пути.

Об этом "Стране" сообщили источники близкие к Офису президента.

По данным наших источников со временем Корниенко может заменить Руслана Стефанчука на посту спикера парламента, а затем возглавить список "Слуг народа" на выборах в Верховную Раду.

Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины отправила Дмитрия Разумкова в отставку с поста председателя парламента. Мы подробно писали, как его отправляли в отставку.

После этого президент Владимир Зеленский освободил вице-спикера Рады Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте и Стефанчука назначили новым спикером, что о нем известно подробно писала "Страна". Таким образом, должность вице-спикера осталась свободной.

Также сообщалось, что 19 октября Рада избрала Александра Корниенко новым первым вице-спикером парламента. За него проголосовало 256 народных депутатов. На должность первого вице-спикера парламента кроме Александра Корниенко от "Слуги народа" также претендовала и София Федына от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".