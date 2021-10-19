Верховная Рада Украины, во вторник, 19 октября, проголосовала за первого вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, нынешний глава партии "Слуга народа". За него проголосовало 256 народных депутатов.

Вот как распределились голоса за кандидатуру Корниенко по фракциям.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал итоги голосования.

Распределение голосов традиционные - голоса "за" дали "Слуги народа" и две коммерческо-олигархические группы - "За будущее" (Коломойский) и "Довира" (подконтрольна агроолигарху Веревскому и ряду других бизнесменов).

Напомним, 7 октября Рада отправила в отставку председателя парламенты Дмитрия Разумкова, на его место был назначен экс-вице-спикер Руслана Стефанчука. Таким образом, должность последнего осталась свободной.

На должность первого вице-спикера парламента кроме Александра Корниенко от "Слуги народа" также претендовала и София Федына от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

В своем выступлении перед голосованием, Александр Корниенко в частности спрогнозировал, что закон об оппозиции заработает только в следующем созыве.

Между тем, по данным наших источников, Руслан Стефанчук может пробыть на посту спикера Верховной Рады относительно недолго, через некоторое время он покинет этот пост и его место может занять именно Александр Корниенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошло заседание Верховной Рады, на котором отстранили от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, мы детально разбирались в биографии нового главы Рады Руслана Стефанчука.