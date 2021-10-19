В Раде голосовали за первого вице-спикера. Фото: Страна

Верховная Рада Украины, во вторник, 19 октября, проголосовала за первого вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, нынешний глава партии "Слуга народа". За него проголосовало 256 народных депутатов. 

Вот как распределились голоса за кандидатуру Корниенко по фракциям.

Рада выбрала Александра Корниенко новым первым вице-спикером

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал итоги голосования.

Распределение голосов традиционные - голоса "за" дали "Слуги народа" и две коммерческо-олигархические группы - "За будущее" (Коломойский) и "Довира" (подконтрольна агроолигарху Веревскому и ряду других бизнесменов).

Как Рада избрала первого вице-спикера

Напомним, 7 октября Рада отправила в отставку председателя парламенты Дмитрия Разумкова, на его место был назначен экс-вице-спикер Руслана Стефанчука. Таким образом, должность последнего осталась свободной.

На должность первого вице-спикера парламента кроме Александра Корниенко от "Слуги народа" также претендовала и София Федына от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

В своем выступлении перед голосованием, Александр Корниенко в частности спрогнозировал, что закон об оппозиции заработает только в следующем созыве.

Между тем, по данным наших источников, Руслан Стефанчук может пробыть на посту спикера Верховной Рады относительно недолго, через некоторое время он покинет этот пост и его место может занять именно Александр Корниенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошло заседание Верховной Рады, на котором отстранили от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, мы детально разбирались в биографии нового главы Рады Руслана Стефанчука.

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