Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что после перехода Украины в конце октября на зимнее время, в Раде должны снова поднять вопрос отмены летнего времени.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 18 октября, видео обнародовано в YouTube.

"Я думаю, что после того как 30 октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть поднята", - сказал он.

Отметим, что именно Стефанчук является инициатором законопроекта об отмене перевода часов. По его словам, целью данного документа является сохранить природное для Украины время.

По его мнению, голосовать этот законопроект в период летнего времени нет смысла, потому что в таком случае Украина останется на летнем времени.

Стефанчук считает, что дискуссия должна быть поднята в совокупности с решениями Евросоюза, которые также ранее поддерживали отмену перевода стрелок.

Напомним, в марте 2021 года Верховной Раде в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий отмену перевода часов с зимнего на летнее время. 19-го числа того же месяца в парламенте провалили голосование во втором чтении за данный проект закона и отправили его на повторное чтение.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок.