Украина в октябре переходит на зимнее время. На час назад часы переведут в ночь с 30 на 31 октября. Это произойдет в 4 утра, значит в воскресенье можно будет поспать на час дольше.

В Украине уже пробовали отменить перевод часов. В сентябре 2011 года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы сделать постоянным летнее время, но спустя месяц отменила свое решение.

В марте 2021 года депутаты попытались отменить сезонный перевод часов. Соответствующий законопроект поддержали в первом голосовании. Однако во втором чтении законопроект так и не приняли, отправив на доработку. При этом в законопроекте не указывалось, какое именно время предлагается оставить: летнее или зимнее. Но предполагалось, что речь идет о зимнем времени, поскольку подавляющее большинство стран отказывается именно от летнего и оставляет зимнее время.

Чтобы легче адаптироваться к новым условиям и чувствовать себя более комфортно в период перевода часов рекомендуют придерживаться следующих советов.

Высыпайтесь. Теплый душ поможет быстрее заснуть вечером, а контрастный следует принять утром, чтобы взбодриться. Больше гуляйте на свежем воздухе. Меньше пейте кофе. В адаптационный период подойдет травяной чай, например, из мяты или ромашки.

Как писала "Страна", 14 октября в Украине официальный выходной в честь Дня защитника и защитниц Украины, а школьников отправят на осенние каникулы из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, чтобы узнать точное время на телефоне можно набрать следующее сочетание клавиш: *160# кнопка вызова.