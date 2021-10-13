Верховная Рада Украины, во вторник, 19 октября, как ранее и сообщалось, будет голосовать за первого вице-спикера парламента. На рассмотрение этого вопроса нардепы планируют выделить час-полтора.

Об этом рассказал новый председатель парламента Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 13 октября.

Спикер Рады напомнил о том, что, в пятницу, 8 октября, Верховная Рада закрыла заседание, так и не выбрав вице-спикера парламента. Также Стефанчук добавил, что сессию во вторник депутаты начнут с продолжения рассмотрения этого вопроса. Займет оно, предположил спикер парламента, один час или полтора, после этого нардепы выберут нового вице-спикера Рады.

Напомним, на прошлой неделе Рада отправила в отставку председателя парламенты Дмитрия Разумкова, на его место сегодня назначили экс-вице-спикера Руслана Стефанчука. Таким образом, должность последнего осталась свободной.

На должность первого вице-спикера парламента претендуют Александр Корниенко от "Слуги народа" и София Федина от "Евросолидарности".

Между тем, по данным наших источников, Стефанчук может пробыть на посте спикера Верховной Рады недолго, через некоторое время покинет этот пост и его место может занять Корниенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошло заседание Рады, на котором отстранили от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, мы детально разбирались в биографии нового главы Рады Руслана Стефанчука.