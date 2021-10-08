В пятницу, 8 октября, Верховная Рада Украины, закрыла заседание так и не выбрав вице-спикера парламента, вместо Руслана Стефанчука, который стал председателем парламента.

Об этом стало известно в ходе заседания.

Нового вице-спикера назначат назначат 19 октября

Напомним, что должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендовуют Александр Корниенко ("Слуга народа") и София Федына ("Европейская солидарность").

О том, что "слуги" выносит на должность первого зампреда главы Рады Корниенко, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

А депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко заявила о выдвижении от фракции на должность первого вице-спикера Софии Федыны.

Напомним, днем ранее Рада отправила в отставку председателя парламенты Дмитрия Разумкова 284 голосами, на его место сегодня назначили экс-вице-спикера Руслана Стефанчука. Таким образом, его должность осталась свободной.

Между тем, по данным наших источников, Стефанчук может пробыть на посте спикера парламента недолго, через некоторое время покинет этот пост и его место может занять Корниенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошло заседание Рады, на котором отстранили от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.