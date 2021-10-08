Во вторник или четверг Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседания для того, чтобы рассмотреть законопроекты, которые имеют отношение к евроинтеграции Украины.

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Внеочередное заседание, "евроинтеграционное", может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно проходить", - сказал Корниенко.

Народный депутат считает, что если делегация Украины прибудет на саммит с законопроектами, которые уже приняты в первом чтении, это "всегда воспринимается как хороший сигнал для партнёров о том, что мы идём нашим курсом на евроинтеграцию".

Напомним, очередная встреча в формате Украина-ЕС состоится 12 октября. Предыдущее, 22-е заседание в формате Украина-ЕС прошло в Брюсселе 6 октября 2020 года. Подобные заседания проходят ежегодно, поочередно в Украине и Бельгии.

Также "Страна" сообщала, что Верховная Рада сегодня призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС, усилить санкции в отношении РФ и остановить "Северный поток-2".