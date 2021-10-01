Посылки за 150 евро и антитабачный законопроект. Чем займется Рада на следующей неделе
Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит ряд законодательных инициатив. Среди прочего на повестке 12 постановлений об отмене голосования за закон об олигархах, который приняли во втором чтении с противоречащими друг другу правками.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.
По его информации во вторник на следующей неделе парламент рассмотрит:
- 12 постановлений об отмене голосования за законопроект об олигархах №5599;
- закон о кредитах для аграриев №3205-1, под который подвязан транш Мирового Банка на около $350 млн;
- банковские законы для программы МВФ.
В среду на повестке Верховной Рады:
- рассмотрение во втором чтении антитабачного законопроекта №4358
- законопроект об увеличении минимальной суммы алиментов №3881
- законопроект о привлечении медиатора для решения трудовых споров №5555
- предложение президента о добавлении праздничного дня (28 июля) в трудовой календарь;
В четверг народные депутаты рассмотрят:
- законопроект №5719 про распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты. В 5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а производители;
- законопроект про посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок;
- законопроект №4612 про разрешение на травматическое оружие для адвокатов;
- законопроект №5067 про передачу дел с оспариванием решений центральных органов власти (и только их!) из ОАСК в Верховный Суд;
- изменения в административном и криминальном кодексах по полномочиям БЕБ #3959-1;
- аграрные расписки №2805-д.
Кроме того, в четверг в повестке стоит законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Но, по словам Железняка, скорее всего он будет снят.
В пятницу Рада рассмотрит:
- законопроект о выделении 800 млн на закупку кислородных станций для больниц,
- антиплагиаторские законопроекты №3758 и №5461.
Напомним, 23 сентября Рада проголосовала во втором чтении законопроект №5599 “О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”. Что он означает подробно разбиралась "Страна".
Также сообщалось, что законопроект был проголосован с двумя противоречащими правками, которые касаются того, как именно олигарх признается олигархом.