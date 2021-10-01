Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит ряд законодательных инициатив. Среди прочего на повестке 12 постановлений об отмене голосования за закон об олигархах, который приняли во втором чтении с противоречащими друг другу правками.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

По его информации во вторник на следующей неделе парламент рассмотрит:

12 постановлений об отмене голосования за законопроект об олигархах №5599;

закон о кредитах для аграриев №3205-1, под который подвязан транш Мирового Банка на около $350 млн;

банковские законы для программы МВФ.

В среду на повестке Верховной Рады:

рассмотрение во втором чтении антитабачного законопроекта №4358

законопроект об увеличении минимальной суммы алиментов №3881

законопроект о привлечении медиатора для решения трудовых споров №5555

предложение президента о добавлении праздничного дня (28 июля) в трудовой календарь;

В четверг народные депутаты рассмотрят:

законопроект №5719 про распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты. В 5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а производители;

законопроект про посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок;

законопроект №4612 про разрешение на травматическое оружие для адвокатов;

законопроект №5067 про передачу дел с оспариванием решений центральных органов власти (и только их!) из ОАСК в Верховный Суд;

изменения в административном и криминальном кодексах по полномочиям БЕБ #3959-1;

аграрные расписки №2805-д.

Кроме того, в четверг в повестке стоит законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Но, по словам Железняка, скорее всего он будет снят.

В пятницу Рада рассмотрит:

законопроект о выделении 800 млн на закупку кислородных станций для больниц,

антиплагиаторские законопроекты №3758 и №5461.

Напомним, 23 сентября Рада проголосовала во втором чтении законопроект №5599 “О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”. Что он означает подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что законопроект был проголосован с двумя противоречащими правками, которые касаются того, как именно олигарх признается олигархом.