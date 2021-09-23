Гидрогенизированное пальмовое масло, которое экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун считала не таким уж вредным, запретили использовать в молочной, кондитерской продукции и детском питании.

Такое решение приняли в первом чтении народные депутаты Верховной Рады, проголосовавшие за законопроект №5148.

Законопроект № 5148 вводит запрет на использование пальмового масла в изделиях и продуктах.

Соответствующее решение поддержали 304 нардепа.

Документом предполагается установить требования к маркировке пищевых продуктов, которые содержат пальмовое масло.

В частности, предлагается:

запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;

запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных

растительных жиров в детском питании;

запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.д.);

ввести штрафные санкции за нарушения;

вести четкое и понятное маркировки пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.

Запрет на пальмовое масло в пищевых продуктах обсуждается не первый год. Тропические масла содержат насыщенные жиры и продлевают срок хранения продуктов. Однако вместе с этим склонны вызывать риск атеросклероза и нарушение баланса холестерина.

В Украине кондитерские изделия с пальмовым маслом периодически изымались из продажи. Так, в мае этого года в печенье, которое поставлялось в сети "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", обнаружили пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD), веществами, которые вредны для здоровья человека. Сладости должны были изъять из продажи в течение 2 дней.