Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 сентября согласовал законопроект, которым вносятся изменения в более 20 законов об органах санитарного контроля, которыми лишают Госпотребслужбу части полномочий.

Часть изменений - технические. Они убирают название уже ликвидированных государственных органов, однако есть правки, которые, в частности, забирают у Госпотребслужбы часть полномочий, решив таким образом ее "оптимизировать".

К примеру, Госпотребслужба не будет согласовывать фитосанитарные паспорта на склады для хранения средств защиты растений. Но инспектора могут отбирать образцы грунта, воды, семян или средств защиты растений для анализа.

То же самое и по карантинным паспортам. Госпотребслужба будет выдавать их не на все объекты, которые перемещаются через карантинные зоны, а только на те, которые могут распространять карантинные организмы.

В пояснительной записке указано, что такие нововведения снимут лишнюю нагрузку с бизнеса.

Полномочия центрального органа власти, реализующего госполитику в сфере санитарного и эпидемиологического контроля предлагается существенно урезать. К примеру, из списка убрали право определять приоритетные мероприятия по защите населения от негативного влияния отходов, проведение государственной санитарно- гигиенической экспертизы для строительства объектов, выдачу санитарно-гигиенических выводов по ряду продукции и т.д.

Кроме того, убрали даже право контролеров изымать из оборота некачественную и опасную продукцию.

Вместо этого, Госпотребслужба сможет формировать гигиенические требования для продовольственных рынков и производственных мощностей, правила лабораторных исследований.

То есть, вместо контроля самого продукта акценты смещаются на контроль мест производства и продажи.

Напомним, в Украине в 2017 году ликвидировали Санэпидемслужбу как отдельный орган. После чего в 2020-м Минздрав Украины рассматривал создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства, которая выполняла бы ряд определенных важных функций.

Позже сообщалось, что из-за оттока специалистов после ликвидации СЭС лабораторные центры были не в состоянии эффективно противостоять распространению коронавируса.