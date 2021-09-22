Кабинет Министров на сегодняшнем заседании согласовал законопроект, в котором прописана ответственность для интернет-магазинов.

Как указано в пояснительной записке, люди массово жалуются, что в онлайн-магазинах им часто дают неправдивую информацию о товаре, а также на проблемы по его возврату.

Помимо интернет-магазинов, ответственность также прописали и для маркет-плейсов (площадки, на которых представлены товары разных продавцов).

Если обнаружится, что торговцы предоставляют неправдивую информацию, Госпотребслужба через провайдера может блокировать их площадки и восстанавливать доступ к ним только после того, как будут исправлены недочеты.

Кроме того, в документе прописали дополнительные права общественных потребительских объединений. Они смогут проверять качество товаров и сервиса, инициировать судебные разбирательства. При этом их хотят освободить от уплаты судебного сбора.

Помимо этого, для интернет-бизнеса готовятся и "бонусы". Так, из действующего законодательства хотят убрать норму о формировании обменного фонда товаров (для предоставления товара на замену на случай гарантийного ремонта). В пояснительной записке указано, что это требует от бизнеса больших затрат.

В законопроекте прописали, что, если ремонт требует более 14 дней, товар просто заменяется на такой же новый или аналогичный, который есть в наличии.

Ранее мы рассказывали о росте числа жалоб на интернет-магазины.

Также сообщали, что, согласно опросам, многие украинцы хотят переориентирования на онлайн-покупки.