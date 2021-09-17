Кабинет министров Украины планирует перевести крымско-татарский алфавит на основе латинской графики. Правительственный комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующий проект постановления Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Окончательное решение в ближайшее время примет правительство. Но сегодня мы сделали важный шаг, чтобы создать лучшие условия для сохранения и развития крымскотатарского языка. Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году. Крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков", - сказано в сообщении.

В предложенном алфавите 31 буква, а в основе проекта лежит предложения Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Кроме того, перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа.

В проекте предусмотрено 4 года на перевод образовательного процесса на на крымскотатарском языке в Украине на алфавит с латинской графике.

Отметим, что начиная с 1997 года в крымско-татарской письменности параллельно используется кириллица и латиница. В Крыму большинство крымских татар обучается в школе на кириллице.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.

Также сообщалось, что председатель Верховной Рады назвал это плохой идеей.