На днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что одной из "фундаментальных вещей", которые нужно сделать Украине, является переход с кириллицы на латиницу.

Тему обсуждают уже несколько дней по соцсетям и телевизору. Мы решили спросить, что об этой идее думают киевляне.

Большинство уверены, что такие вопросы не стоят на повестке дня и предлагаются властями "от больной головы" и для замыливания действительно важных тем, которые касаются тарифов, отопительного сезона, экономики.

Другие считают, что идея Данилова "уничтожит украинскую самоидентичность", усилит разногласия в обществе.

А третьи предлагают вынести вопрос на референдум.

Но практически никто эту идею не поддерживает.

"Страна" представляет мнения киевлян по этой теме.

"А после этого сразу войдем в состав США"

"Мне кажется, это должно решать большинство населения Украины - переходить ли с кириллицы на латиницу. Но с другой стороны, может стоит сохранить свою идентичность? В конце-концов даже не в том дело, что все привыкли, а это уже как-то традиция. А традиции нарушать, я думаю, не стоит", - отвечает нам жительница Киева.

Молодой парень иронизирует, что после перехода на латиницу Украине было бы замечательно еще войти в состав США или Канады.

"Либо в состав Финляндии. И можно, например, еще пожизненное пособие по безработице получать. Или, допустим, если ребенок рождается, он тоже получает пожизненное пособие по безработице... Замечательно... Или такие же пенсии, как в Америке", - говорит киевлянин.

Еще одна участница опроса призналась, что в переходе на латиницу не видит никакого смысла и уверена, что это только усилит противостояние в обществе.

"Давайте любить свое, что у нас есть, украинское. Уже столкнулись, уже этот языковой барьер - русский/украинский... наверное, это не то, на чем нужно заострять внимание. Потому что это опять начнется столкновение. Лучше думать за дороги, за отопление, а потом уже такое решать. Государственный язык должен оставаться государственным, но есть и другие моменты. Коррупцию нужно победить, во-первых, а потом всё остальное", - отвечает нам респондентка.

Следующая собеседница "Страны" также вздыхая отвечает, что фокус внимания государственных мужей должен быть на других проблемах.

"Пусть экономику лучше поднимают. Давайте оставим все, как есть, а займемся самыми глобальными вопросами, которые этой стране нужны. А эта кириллица - это кому нечем заняться", - говорит она.

Часть киевлян уверены, что нельзя терять собственную идентификацию и полностью подстраиваться под Запад.

"Зачем его менять? Смысл его менять? Мы уже к этому привыкли. Уже давайте все на свете поменяем. Давайте и название везде поменяем - улиц и магазинов. Не-не-не. Украина - это украинский алфавит. Зачем его менять? Нельзя нам полностью подстраиваться под Запад. Надо своё иметь то, чтобы можно было идентифицировать Украину, а не просто полностью европеизироваться", - говорит еще одна противница латиницы.

"Без разницы. Дети уже печатают на английском"

Большинство людей устраивает то, что есть, им тяжело перестраиваться: "Нужно оставить все, как есть, заниматься экономическими вопросами, а не забивать людям голову", - поддерживает предыдущего спикера пожилая женщина.

Каждый очередной прохожий называл идею Данилова о переходе на латиницу глупостью и редко кто останавливался, чтобы дать развернутый комментарий.

Так, одна из наших собеседниц сказала, что Украина - славянская страна, которой исторически ближе кириллица, поэтому даже если власти захотят что-то изменить, это ничего не изменит:

"Без разницы - абсолютно, учитывая то, что дети все знают английский и печатают английскими буквами... Просто для нас (более старшего поколения, Ред.) более свойственна кириллица", - пояснила киевлянка почтенного возраста.

Молодежь при ответе на вопрос о переходе на латиницу начинает улыбаться и прикидывать, в какую сумму обойдется эта "глупая затея".

"Много ресурсов надо, чтобы переучивать, переделывать что-то по-новому. Бесполезно. Все привыкли к одному. Если внедрять что-либо, от этого должна быть польза. Должен быть профит какой-то. Какой смысл от этого будет? Кто причислил это к цивилизованному миру? Китайцы и японцы иероглифами пишут - и нормально себя чувствуют. И ничего им. Они тоже цивилизованные, но не перешли ни на кириллицу, ни на латиницу. Они иероглифами прекрасно друг с другом изъясняются. У нас тоже есть своя база и мы прекрасно друг с другом изъясняемся", - говорит студент.

Пенсионеры называют идею писать на латинице чушью: "Писать надо [буквами], которыми учат, которые знаем. Надо свое делать то, что тебе нравится, то, что тебе по душе. И оно привито, и оно было. Нет давайте то... А давайте китайский учить! Почему мы на своем говорим? Самое главное было бы улучшить жизнь народа. А потом и языки все приложатся. Потому что язык разный. На западе совершенно другой язык, чем на востоке, чем в центральной Украине. Главное - чтобы были условия для жизни нормальной".

Латиница непривычна, да и кириллица для украинцев понимается как аутентичная, поэтому многие оценивают идею Данилова крайне негативно.

"Даже путешествуя в других странах и видя переход с национального алфавита на латиницу, вот оно как-то воспринимается не так. Это не то, что иностранное, это потеря национального. Оно-то с одной стороны, вроде как унификация, хотя язык разный, но алфавит и буквы одинаковые, но вот потеря национального какого-то, идентичного", - рассуждает киевлянка.

Некоторые киевляне оценивают по идее Данилова его самого.

"Честно скажу, мне Данилов не нравится. Он хамелеон. Меняет своё мнение. Приспосабливается к руководству. Был бы не Зеленский, а Янукович... (махнул рукой), он бы и ему такое говорил", - говорит пенсионер, который школу и вуз окончил с красным дипломом.

К самой идее он относится двояко - говорит, что ему, как приверженцу консерватизма, было бы некомфортно писать на новый лад, а молодые - более гибкие, может быть приловчились бы.

Однако молодежь по поводу перехода на латиницу негодует еще больше. Кириллицу называют достоянием нации, а идею Данилова - безумием.

"Это наш шрифт, наш язык. Почему мы должны подстраиваться под Европу или еще под кого-то. Если тысячелетиями писали такими буквами... Это наша история. Наши предки так делали. Почему мы должны перестраиваться? Арабы пишут своими буквами, у грузин - свой язык. Зачем? Поломать старое, чтобы построить новое? Нет, это безумие", - говорит студентка.

"Если в Украине сделать латиницу, люди с заработков не вернутся"

Мужчина отвечает нам, что отлично относится к идее латинизации, если власти не забудут при этом полностью поменять налоговую систему страны, чтобы при зарплате в 15 тысяч не отдавать 7 тысяч государству.

"Ну, вот скажите пожалуйста, стоит машина BMW. Какая вам разница, если вы на ней едете, номер будет написан кириллицей или латиницей. Вы сидите в хорошей машине - в БМВ. Так и в Украине, если экономика страны будет хорошая, то пиши латиницей или кириллицей, - все будут довольны медициной, образованием, налогами, зарплатами. А так все уезжают туда, где люди пишут латиницей. Если мы сделаем тут латиницу, а ничего не поменяется в экономике, люди назад не вернутся", - объясняет киевлянин.

"Если с первого класса писал на кириллице, то как мне будет удобно писать на латинице? и вообще, это неактуально совсем. Никто не спорит с тем, что Украина - европейская страна, но мы как-то к своим генетическим соседям поближе бы были", - недоумевает еще одна участница опроса.

Киевляне не понимают, почему Данилов акцентировал внимание на этой теме, а не более глобальных проблемах.

"Давайте перейдем на английский. Украинский похерим и перейдем на английский. Зачем нам украинский язык тогда? Нет, ну а логика в чем? Эта проблема абсолютно несущественна на сегодняшний день. Пусть Данилов занимается экономическими преступлениями", - ответила нам жительница столицы.

Отвечая на вопрос "Страны", люди признаются, что могли бы ко всему привыкнуть и сделать над собой усилие, если понимать для чего.

"Сейчас слишком много реформ, чтобы еще эти добавлять. Не думаю, что они первоочередные", - говорят киевляне о латинизации письменного языка.

"По-моему, это будет больно"

"Все равно придется видоизменять потому, что, например щ и ц звуков в традиционной латинице нет. И еще как внедрить звук ю - ну, то есть дифтонгом в латинице или изощряться с умлаутом как в немецком языке. Разве что так. Все равно придется изобретать велосипед. А цель? Какую мы цель преследуем? Унификация немножечко в сторону за Польшей и Чехией? Может быть. Но мне это всё равно кажется немножечко грустным. Хотя, в принципе, языковые системы, где сосуществуют два алфавита нам известны. Тот же Японский - там вообще три: катакана, хирагана, кандзи. Не знаю, по-моему, это будет больно и .. что делать с буквой щ, а с буквой и ?", - поделилась научным подходом киевлянка.

Также мы встретили киевлянку, которая живет за границей. Она рассказала, что ее многие друзья спрашивают о том, как мы выучили латиницу, потому что они не могут на кириллице читать. Для нее кириллическое письмо - огромное преимущество.

"Я говорю: ну, там же буквы почти такие же. Это же не арабский, ни китайский и японский. Для них это то же самое, что для нас китайский и японский. Совершенно другой язык. И эти знания мне помогают, когда я путешествую. Я могу почитать на болгарском латиницей, но там похожие буквы. В Чехии или еще где-то. Но если ребенок вырастет в латинице, он не сможет на русском почитать. По-моему, это как-то грустновато", - рассказала нам девушка.

Она добавляет, что книги очень многие не смогут перепечатать на латиницу.

"Идея не очень здравая. У России нет монополия на кириллицу. Это будет немного сложно, потому что украинское произношение сложно передается латиницей. Это я как специалист говорю. Намного проще будет с тем алфавитом, который есть. Кириллический. Это просто неудобно и ненужно. И будто мы свою собственность отдаем русскоговорящей половине. Украина имеет точно такие же права на кириллицу, если не большие, чем Россия", - ответила нам еще одна респондентка.

Студентки ответили, что такая идея больше подходит иностранцам, которым таким образом было бы легче изучать украинский язык:

"Нам будет, конечно, тяжело перестраиваться. Но, возможно, для тех же англичан/американцев удобнее будет писать, изучать наш язык, когда он пишется такими же буквами, как у них", - сказала нам студентка.

Нужно менять не язык, а самих себя

Большинство киевлян говорят о том, что язык - это часть идентичности и истории, наработки многих поколений, поэтому искусственные изменения могут привести к разного рода разрушениям цельности нации, государства и общества:

"Мы интересны миру тогда, когда мы сами из себя что-то представляем. Приблизит нас к Западу то, что мы будем реализовать у нас европейские ценности, принципы, жизни и взаимодействия... Нужно оставаться на кириллице и не терять себя. Только тогда мы будем интересны миру", - сказала киевлянка.

"Нам надо себя менять, а не латиницу и кириллицу. Это всё ерунда", - подытожила еще одна жительница столицы, которая посоветовала обратить внимание на такие понятия, как любовь и доброта.

Опрос Антонины Белоглазовой о мнении киевлян на счет перехода на латиницу - смотрите на YouTube-канале "Страны".