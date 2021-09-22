Кабинет Министров Украины принял постановление о получении Национальным фондом инвестиций уставного капитала в сто миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Отметим, что Национальный фонд инвестиций по поручению Офиса президента Украины был создан в апреле 2021 года. Однако, по состоянию на сегодняшний день предприятие так и не заработало.

Целью деятельности "Нацинвестфонду", по информации Министерства экономики, является создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

На заседании в среду, 22 сентября, Кабмин принял постановление о том, что Национальный фонд инвестиций получит уставной капитал в 100 млн, а также будут выпущены акции Фонда.

Напомним, Кабмин на заседании сегодня также принял ряд законопроектов, которыми предлагает разрешить подписывать документы электронной подписью.

Также правительство 22 сентября согласовало законопроект о том, что в Украине для большегрузов все дороги общего пользования станут платными.