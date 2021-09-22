Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 22 сентября, согласовал рад законопроектов об электронных доверительных услугах. Документами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, в Таможенный кодекс, а также в Административный и Уголовный кодексы с использованием в электронной подписи.

Одним из новых проектом предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс.

В частности, можно будет проводить сверку счетом плательщиков налогов через электронные кабинеты с использованием электронной подписи должностного лица налоговой.

Также электронные подписи и печати можно будет применять при постановке налогоплательщика на учет, внесении изменений в учетные данные. Согласно законопроекту, электронная подпись будет признаваться также при заполнении налоговых деклараций.

Отметим, недействительность электронной подписи может стать основанием для отказа в принятии налоговой декларации. В частности, если налоговики вдруг заподозрят, что подпись "недействительная", будут разбираться в этом.

Изменения также планируется внести и в Таможенный кодекс - в оформлении также будут широко использоваться электронные подписи и печати. Это прописано в отдельном законопроекте, согласованном правительством на заседании.

Еще один проект - о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы. Запросы правоохранительных органов и обмен информацией между ними также будет проводиться с использованием электронных подписей и печатей.

Отдельными законопроектами прописали процедуру признания украинских доверительных услуг в Евросоюзе и имплементации европейского законодательства на данную тему.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала создание Национальной электронной библиотеки Украины. Законопроект определяет такую библиотеку как комплексную информационную систему, которая хранит электронные копии печатных изданий, аудиовизуальные документы, а также имеющую универсальный фонд электронных документов и т.п.

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