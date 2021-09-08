Рада поддержала создание Национальной электронной библиотеки Украины
Верховная Рада поддержала создание Национальной электронной библиотеки Украины. За предусматривающий такой шаг законопроект №5002 проголосовали 328 депутатов при необходимых 226.Об этом сообщается на сайте парламента.
Законопроект определяет Национальную электронную библиотеку как комплексную информационную систему, хранящую электронные копии печатных изданий, аудиовизуальных документов, а также имеющую универсальный фонд электронных документов, каталог на фонд электронных документов и комплекс аппаратно-программных средств.
Открытый доступ к Национальной электронной библиотеке будет предоставляеться через интернет.
К фонду электронных документов Национальной электронной библиотеки относятся:
- электронные копии книжных памятников - в обязательном порядке;
- электронные копии печатных изданий, аудиовизуальных документов, которые не охраняются авторским правом или перешли в общественное достояние и имеют научную, историческую, художественную ценность;
- электронные копии печатных изданий, аудиовизуальных документов, которые охраняются авторским правом - в соответствии с договорами с правообладателями.
Администрирование Национальной электронной библиотеки осуществляется национальной библиотекой, согласно решению Министерства культуры и информационной политики.
На первом этапе сумма расходов на создание библиотеки составит 5-7 млн гривен (разработка программного обеспечения, создание сайта, приобретение оборудования), а в дальнейшем - поддержка системы и оцифровка документов - потребует около 100-200 тыс. гривен в год, говорится в пояснительной записке.
Финансирование данного проекта может осуществляться в рамках ассигнований, предусмотренных в Государственном бюджете на реализацию Национальной программы информатизации.
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