Верховная Рада отстрочила на девять месяцев вступление в силу закона об обязанности внести в реестр информацию о конечных бенефициаров предприятий.

Это решение поддержали 342 нардепа.

Напомним, что перспектива вступления в силу этого закона наделал немало шума и даже паники в предпринимательской среде. В центрах админуслуг в последние дни выстраивались огромные очереди, чтобы до 11 октября успеть внести информацию о бенефициарах.

Эпопея с ведомостями о конечных бенефициарах началась еще с лета. В центрах админуслуг, налоговой, у нотариусов выстроились огромные очереди. Бизнес боялся, что не успеет разобраться со справками к нужной дате, что грозит компаниям немалыми штрафами - от 17 до 51 тысяч гривен.

В законе №361 "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", который был принят еще в конце 2019 года, а вступил в силу в апреле 2020 года изменили формулировки по определению конечного бенефициарного собственника.

Конечный бенефициарный собственник, согласно пункту 30 статьи 1 этого закона - это любое физлицо, которое осуществляет решающее влияние на работу юридического лица. Но выделили прямое и непрямое влияние.

Первое - это владение пакетом от 25%, второе - контроль пакета акций через связанных физических или юридических лиц, трасты или другие образования.

Поэтому всем юрлицам, которые зарегистрированы до 28 апреля 2020 года (то есть, даты вступления закона в силу) нужно обновить ведомости о бенефициарных собственниках.

Порядок такого обновления Кабмин принял только в этом году, и на подачу ведомостей бизнесу дали три месяца, которые истекают 11 октября.

Для получения необходимого документа госрегистратору нужно подавать заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициаре, структуру собственности компании, если учредителем является нерезидент - выписку из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию в стране местонахождения, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личного конечного бенефициарного собственника.

Но при этом от чиновников не поступало разъяснений, как именно заполнять ведомости и с первой попытки далеко не все могли сдать документы. Предприниматели начали ходить по кругу, в итоге выстроились огромные очереди.

Правда, в Минюсте обещали, что не будут штрафовать "опоздавших". В профильном комитете Рады пообещали предпринимателям в ближайшее время отсрочить последний срок подачи ведомостей. А между тем, ажиотаж вокруг "справок о бенефициарах" уже бьет по карману.

"Если по-минимуму, 3,5-3,5 тысяч гривен. Нотариусы взвинтили цены. банальное заверение копии паспорта, которое еще недавно стоило 150-200 гривен, сейчас обходится в 500 гривен. В целом подготовка документов - от 2 тысяч, но уже есть ценники до 5 тысяч. Это если самому стоять в очередях. Но можно купить место в очереди. В тех же центрах админуслуг такса 100 долларов. Дошло до того, что открывается запись, через полчаса мест нет, можно только купить у посредников. То есть, делают на этом хороший бизнес", - рассказал нам глава предпринимательского объединения SAVEФОП Сергей Кравченко. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что уволенный с поста спикера Разумков рассказал, в каком Комитете Рады хочет работать.