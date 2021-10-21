Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" спели хором песню "Батько наш Бандера", таким образом повторив популярный среди школьников ТикТок-челлендж.

Исполнили песню "Батько наш Бандера" ансамбля "Пентархия" народные избранники прямо в стенах Верховной Рады Украины.

Среди нардепов, которые решили спеть песню, - София Федына, Владимир Вятрович, Андрей Гончаренко. Главы фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко среди поющих не было.

Напомним, ранее песню "Батько наш Бандера", которая является хитом среди членов праворадикальных организаций, часто исполняли, отмечая памятные даты. Однако с недавнего времени песню о повстанце-бандеровце поют в украинских школах и записанное видео выставляют в TikTok. Школьники часто пытаются сорвать начало урока, исполняя первые строчки этой песни.

О том, как зародился этот ТикТок-тренд и к чему это может привести подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что песню "Батько наш Бандера" включали в Киева во время марша националистов, который прошел 14 октября, в День защитников Украины.