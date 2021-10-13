В украинском сегменте молодежной соцсети Тік-Ток ширится флешмоб: учащиеся школ собираются в группы и хором поют песню "Батько наш Бандера", один из любимых хитов праворадикальных организаций.

Прежде эту песню часто исполняли, отмечая памятные даты (в основном, день рождения вождя ОУН 1 января).

В октябре этого года песню начали по приколу использовать в своих видео тиктокеры, которые часто просто пытаются сорвать урок или обвинить того или иного учителя в "непатриотичности".

"Страна" выясняла, кто запустил прикол в массы и чем это может закончиться.

Что известно про хит националистов

В оригинале песню "Батько наш Бандера" исполняет ансамбль "Пентархия". Видео, на котором пятеро мужчин поют песню в доме, где родился Степан Бандера, можно найти в YouTube.

Это песня-реквием о тяжелораненом повстанце, который остался калекой - "без руки и ноги", воюя с "москалями".

К изувеченному сыну приходит мать и жалеет его. В последующих куплетах говорится о том, сражение было победным, а "москали" бежали, аж "лапти теряли".

В конце песни мать хоронит сына-бандеровца и эпитафией на его могиле выбирает слова "слава Украине, всем героям слава".

В песне такие слова:

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. | (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. | (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)



А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. | (2)

Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала. | (2)

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава!

Песню исполняют представители ультраправых организаций "Правый сектор", "Свобода", "Народный рух Украины" и даже капелланы ВСУ. Обычно это происходило у памятников самому Бандере в первых числах января, когда и родился самый известный из националистов.

Как сингл перекочевал в TikTok

Однако с недавнего времени песню о повстанце-бандеровце поют в украинских школах и записанное видео выставляют в TikTok. Правда из всего текста песни школьники поют, как правило, только две начальные строки, дальше просто шевеля губами под музыку.

Звук стал настолько вирусным, что начал звучать на переменах в классах, в коридорах и дома. Во многих семьях, где у ребенка есть аккаунт в ТикТоке, наверняка узнают "хит" по первым нотам.

При этом подростки зачем-то кладут руку на грудь в область сердца, как если бы пели официальный гимн Украины или подобно статуям на Западной Украине, где Бандеру, Шухевича и Коновальца, а также других лидеров УПА и ОУН обычно изображают с ладонью на сердце.

Впрочем, и тут скажем, что некоторые школьники театрально кладут ладонь на правую сторону, где сердца нет.

Кстати, изначально видео почему-то записывали в туалетах. Ряд роликов достаточно комично выглядят. Начинаются они с того, что человек с камерой открывает двери туалета и говорит "Слава Украине!". Тут же из кабинок появляются словно партизаны остальные, которые кричат "Героям слава" и начинают петь.

Сами при этом ребята не скрывают улыбок на лице, хоть если вдуматься в содержание песни, то она рассказывает о трагичной судьбе.

То есть изначально флешмоб вообще выглядел как троллинг.

Позже из туалетов видео перекочевало в другие доступные локации.

"Под какой будильник ты на самом деле просыпаешься" - с иронией подписывают песню в соцсетях.

"Мама звонит родственникам в Москву", - подписан стилизованный портрет на фоне которого играет мелодия.

И некоторые записи из класса, на которых поверх видео наложена националистическая песня. При этом видно, что кадры является постановочным и скорее всего, школьники или студенты просто отвечают у доски.

Однако некоторые пошли дальше. Для правдоподобности или большого количества лайков они решили снять на видео, которое сейчас распространено в соцсети, как этой песней они срывают начало урока.

На кадрах видно, как пятеро учащихся входят в класс с опозданием и начинают громко петь эту песню, не давая возможности учительнице ничего сказать.

"5-те жовтня, класна робота", - начинает диктовать учитель, когда группа опоздавших открывает двери класса и врывается на урок.

Ряд телеграм-каналов пишет, что якобы эту песню ученики исполнили из-за "непатриотической" позиции учительницы и что она потом перестала выходить на работу, хотя каких-либо подтверждений этому нет.

"Страну погрузили в 30-е годы"

Народный депутат Макс Бужанский написал длинный пост о своем отношении к бандеровским песнопениям в школах.

"Скажу, все таки, пару слов по поводу киевских школьников, триумфально исполнивших песню "Батько наш Бандера", чтобы досадить учительнице.

Не по поводу самих школьников скажу, а вообще, о песнях.

Песня эта, не просто не новая, а очень старая.

Калька с идеологического убожества тридцатых годов- "Сталин- отец народов".

Ровно та же самая история, только одну фамилию заменили на другую, и многочисленные народы на один.

Страну погрузили ментально в 20е-30е годы прошлого века в худшем их проявлении.

Не вчера погрузили, факт, за пять лет каденции Порошенко, но и за прошедшие с неё 2 года ничего не сделали для того, чтобы её из этого бреда вытащить.

И бред ведь тут не в личности даже покойного Степана и его мелкой исторической роли, бред в подходе, в том, как современных людей, детей и взрослых, превращают в комсомольцев тридцатых, с безумно горящими глазами.

Что с этим делать?

Уже ничего, ничего не сделаешь так, как это делается у нас, невидимая рука рынка отрегулирует, заменив проблемы дрессировки учителей более насущными проблемами.

А вот что стоило бы сделать, так это написать сочинение.

Детки, вижу, вы поёте, что Степан Бандера ваш Батько, герой и что там ещё принято в культах мелких личностей.

Ок.

Вот программа ОУН(Б), где Б обозначает как раз покойного Степана, тут важно не ошибиться, ибо были версии.

Программа начала лета 41 года, самый пик стремительного полёта надежд и мыслей, вот сейчас перекурим, пока вермахт и айнзацгруппы справятся, и пойдём управлять державой.

Пишите сочинение, что в этой программе вам нравится, дорогие школьники, и почему.

Какие именно пункты.

Потом пишите дальше, как именно, по вашему, этого можно было бы достичь.

И, в конце, последний вопрос, обязательный для всех.

Мы ведь не знаем, что можно написать, одни напишут одно, другие другое, все ж разные.

А вопрос последний- общий на всех.

А вы, вот именно ты, Маша, Вася, Петя, хотели бы, чтобы с вами сделали то, что вы написали и так, как вы написали?

Это же не с кем то другим, это с вами лично, с младшими братом и сестрой, с бабушкой и дедушкой, мамой и папой.

Точно хотите?

Я думаю нет, не точно.

И думаю, что если начать разбираться в деталях, целях и средствах, не захочется не только пробовать, и петь не захочется.

Но это уже другая история, не про нас".