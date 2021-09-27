В российской Уфе (Республика Башкортостан) сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов. Задержаны пять подозреваемых возрастом 18-20 лет - все они члены неонацистской группировки.

Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

"В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С. Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в сообщении.

Следком России возбудил против задержанных уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Подозреваемым избрана мера пресечения - заключение под стражу.

По данным российских СМИ, лидером группировки был 19-летний парень. Злоумышленники готовились к теракту с помощью книг, по которым сами сделали бомбу.

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