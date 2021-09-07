На сайте Верховной Рады появился текст проекта постановления об обращении нардепов в Совет безопасности ООН о признании Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России "террористическими организациями".

Как видно из карточки документа, он уже направлен на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Инициаторы проекта, члены партий "Слуга народа" и "За будущее", предлагают следующее:

Признать ФСБ Российской Федерации и ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Утвердить обращение Верховной Рады в Совет безопасности ООН о признании ФСБ и ГУ Генштаба РФ террористическими организациями.

Поручить председателю Рады безотлагательно направить текст обращения в Совбез ООН.

В пояснительной записке к проекту его появление объясняется тем, что "сейчас для Украины террористическая угроза возникает не в связи с тенденциями развития международного терроризма, а из-за агрессивной политики России, направленной на дестабилизацию и дезинтеграцию нашего государства и связанную с этим организацию и поддержку диверсионно-террористической деятельности квазигосударственных образований "ДНР" и "ЛНР", а также организаций сепаратистского толка, вроде "Харьковских партизан".

Авторы проекта считают, что методы, которые используют поддерживаемые Россией вооруженные подразделения "ЛДНР", деятельность которых осуществляется под руководством ФСБ и Генштаба РФ, соответствуют методам группировок, признанных террористическими.

Целью и задачами законопроекта названа защита национальных интересов Украины и ее граждан, а также консолидация усилий Украины с мировым сообществом по внедрению международных механизмов реагирования на международный терроризм.

Ранее "Страна" сообщала, что ФСБ России обвинила Украину в организации теракта в Крыму - подрыва газовой трубы.

Служба также публиковала видео допроса подозреваемых в подрыве.