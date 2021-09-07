Во вторник, 7 сентября, в первый день шестой сессии парламента, народные депутаты от фракции "Слуга народа" группы "За будущее" зарегистрировали проект постановления идет о признании российской ФСБ, а также Генштаба армии РФ террористической организациями.

Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

Текста постановления ещё нет, но название говорит само за себя - "об обращении Верховной Рады в ООН о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями".

Ранее ФСБ России обвинила Украину в организации теракта в Крыму.

Напомним, 7 сентября впервые после летних каникул народные депутаты собрались на пленарное заседание парламента. На парламентскую осень Офис президента запланировал три главные инициативы: принятие во втором чтении двух законов - об олигархах и повышении ренты на добычу полезных ископаемых и отставку председателя Рады Разумкова. "Страна" подробно разобралась с главных интригах нового сезона Рады.