Федеральная служба безопасности России (ФСБ - Ред.) обвинила Украину в организации террористического акта в Крыму.

По заявлению российской спецслужбы августовский подрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой при участии запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Исполнители, по данным ФСБ, готовились к диверсии в Херсоне, откуда в июле привезли взрывное устройство, как передает Телеграмм - канал "Политика Страны".

Отметим, что на выходных в Крыму прошли задержания руководителей Меджлиса.

Ранее "Страна" сообщала, что Арестович пожалел, что в 2014-м в Крыму не открыли стрельбу.

Также мы рассказывали, что в Крыму на пляж рухнула 20-тонная каменная глыба. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.