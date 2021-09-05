В крымской Любимовке (часть Севастополя - Ред.) на "диком" пляже произошел обвал грунта. Двоих пострадавших в результате инцидента госпитализировали в Севастополь. Они в тяжелом состоянии, одному делают операцию.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города, передает РИА Новости-Крым.

Сообщается об обвале двадцатитонной глыбы. Пострадавшие мужчина и женщина были под береговым уступом.



"До конца года с участием нашего гидрофизического института комплексная работа по обследованию берега будет завершена, специалисты дадут рекомендации, что делать, в том числе и по части побережья в Андреевском муниципальном округе, Каче и всего побережья на Северной стороне. После того, как эти рекомендации дадут, будем планировать работы", - сказал т.н. "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По словам чиновников, в Севастополе 30 официальных пляжей, где разрешено купаться. Тот, на котором произошел обрыв, к ним не относился.

Как сообщала "Страна", Аксенов заявил о рекордном турпотоке в аннексированный Крым со времен СССР.

Напомним, что одесские пляжи затянула загадочная белая пена. Отдыхающие считают, что это выброшенные в море отходы.