Бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко в Крыму назвали главным организатором водной блокады полуострова.

Об этом заявил "вице-спикер парламента" аннексированного Крыма Ефим Фикс, передает "РИА Новости".

По его словам, материалы, доказывающие его причастность к водной блокаде были направлены в Следственный комитет. Также он заявил, что Сенченко был "непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом".

Напомним, недавно в России обвинили украинцев в экоциде и открыли уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Там заявили, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Также мы писали, что в июле Россия подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека. В числе прочего, речь в нем идет и о блокировке Северо-Крымского канала.

Также сообщалось, что "власти Крыма" подготовили иски к Украине за пять блокад полуострова.