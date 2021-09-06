Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Крым в 2014 году нужно было защищать со стрельбой - и тогда, по его мнению, Крым мог бы остаться украинским.

Об этом он сказал интервью на YouTube-канале Ukrlife.

"Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян сейчас, это доподлинно известно, команда была очень чёткая из Москвы, если в Крыму начинается стрельба, и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берет. Надо было найтись 20 военным, которые бы не побоялись и выстрелили, потому что они обязаны были это сделать как военные. Но мы этого не сделали, потому что был тотальный моральный обвал – командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", – рассказал Арестович.

По словам Алексея Арестовича, ему жаль, что в Крыму не было прямой команды стрелять и некому было бы эту команду выполнять.

"Как только начали стрелять в Мариуполе, когда выстрелил командир "Барсуков" Сухаревский, подполковник морской пехоты, который сейчас командует отдельным 503-им батальоном, тогда он выстрелил в Славянске по группе Гиркина, которая приехала атаковать "Альфу". Вот, когда находится первый, кто стреляет, или последний, кто не сдается, тогда можно сохранить управляемость выхода из ситуации и всего остального. Но не нашлось. Жаль", – заявил советник руководителя ОП.

Арестович о Крыме - с 56:41

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина может больше не выполнять Минские соглашения.

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