ФСБ России распространила видео, на котором подозреваемые в подрыве газовой трубы в Крыму 23 августа (по утверждению спецслужбы его организовала Украина) рассказывают о деталях теракта.

На видео запечатлены двое мужчин, они представляются как Аслан и Азиз. Они рассказывают о том, как получили бомбу, которой, по их словам, они и должны были подорвать газопровод в Крыму.

"Приехав в Херсон, я пришел в "Макдональдс", где ко мне подсел человек и назвал себя Саидом. Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу… Бомба была спрятана в сыре. Пришло сообщение, что нужно вспороть сыр, достать взрывное устройство и аккуратно спрятать, а сыр выбросить. Мы пришли к трубе, я взял нож и выкопал ямку в 15 сантиметров. Устройство находилось на уровне земли. Положив устройство, я рукой присыпал землю и уехал", - рассказал на видео мужчина, представившийся Асланом.

Мужчина, который представился Азизом, рассказал, как они установили бомбу в конце июля под газовой трубой в Перевальном.

"Судя по всему, именно по этому поводу были задержаны члены крымскотатарского Меджлиса, включая заместителя главы. Украина уже назвала это задержание политическими репрессиями. Версию о причастности их и украинских властей к теракту на газопроводе Киев также наверняка объявит сфабрикованной", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в начале сентября в Крыму задержали замглавы крымско-татарского Меджлиса и ещё четырех человек.

Также мы сообщали, что задержанных в Крыму татар из Меджлиса подозревают в диверсии, им грозит до 15 лет тюрьмы.