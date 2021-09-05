"Власти" Крымского полуострова подозревают задержанных пятерых лидеров запрещённого в России крымско-татарского Меджлиса в совершении "диверсии". Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как заявила Денисова, завтра, 6 сентября, в так называемых крымских "судах" состоится избрание меры пресечения замглавы Меджлиса крымских татар Нариману Джелялю.

"Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - пояснила она.

Омбудсмен уточнила, что аналогичные статьи выдвинули остальным задержанным в эти дни крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову и Шевкету Усеиновому.

Судебные заседания по вопросам избрания им меры пресечения пройдут завтра, 6 сентября.

В свою очередь лидер Меджлиса Рефат Чубаров написал в Facebook, что задержанному Нариману Джелялу грозит тюремное заключение от 12 до 15 лет.

Кроме этого, Чубаров считает, что дело Джелялу решили приписать за участие в саммите "Крымской платформы", а недавние задержание в Крыму – начало "показательной мести". Чубаров добавил, что инкриминирование Джелялу "террористической" статьи преследует одну цель - попытку Москвы дискредитировать Меджлис.

Напомним, в пятницу и субботу, 3-4 сентября, в Крыму сотрудники российских спецслужб провели обыски у лидеров запрещённого в России крымско-татарского Меджлиса. В результате были задержаны пятеро человек, среди которых и заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.

Президент Украины Владимир Зеленский связал аресты в Крыму с недавним саммитом "Крымской платформы".

Напомним, саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа. На него приехали представители 46 стран.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала саммит "Крымской платформы" и посоветовала Зеленскому не "позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов".