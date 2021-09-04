В пятницу и субботу, 3-4 сентября, в Крыму сотрудники российских спецслужб провели обыски у лидеров запрещённого в России крымско-татарского Меджлиса. В результате были задержаны пятеро человек, среди которых и заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.

Об этом сообщает глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Всего было задержано пятеро человек, в том числе: Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов. Нариман Джелялов, как сообщает глава Меджлиса, сейчас находится в управлении российского ФСБ по Крыму и Севастополю.

Президент Украины Владимир Зеленский связал аресты в Крыму с недавним саммитом "Крымской платформы".

"Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы" - написал Зеленский.

Напомним, первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа. На него приехали представители 46 стран.

Чем закончилась конференция и какой в ней был смысл подробно анализировала "Страна".