Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала архивный документ в котором говорится о том, что японцы в августе 1945 (в начале военных действий с СССР) массово казнили советских граждан в Маньчжурии путем отсечения головы.

Документ со ссылкой на ФСБ появился в Телеграм-канале РИА "Новости" в четверг, 2 сентября.

В нем идет речь о том, что в августе 1945 года на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции города Хайлар обнаружили яму, в которой лежало 43 мужских обезглавленных тела.

В документе говорится, что 9 августа 1945 года начальник Хайларской военной миссии, подполковник Амано арестовал 19 советских граждан по заранее подготовленным спискам. Большинство из них, как добавили в документе, схватили и задержали прямо на улице, а после их поместили туда, где уже отбывали наказание 24 японца.

Как сообщается в обнародованном ФСБ документе, в тот же день подполковник Амано приказал казнить всех заключенных, отрезав им головы.

Напомним, ранее в ФСБ рассекретили архивные документы о подготовке Японии к войне против СССР.

Позже Федеральная служба безопасности показала документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР.