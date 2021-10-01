В России на экраны вышел сериал "Контакт", где в одном из эпизодов появляется пара беженцев из "ДНР". Их показывают в неприглядной роли агрессивных дачных воришек - причем, они крадут у тех, кто им помогает.

Увиденное обсуждают в сети дончане. Они пишут, что, видимо, задачей было "оболгать, оборжать и обесценить" людей, приехавших из Донбасса и приглашают создателей сериала в гости, чтобы они убедились, что в Донецке "не все урки, вопреки надеждам и ожиданиям".

То есть, если раньше, в негативном ключе жителей Донбасса изображали в украинских фильмах, как в "Донбассе" Сергея Лозницы, теперь маргинальные образы рисуют и в российских сериалах и "Контакт" - не единственный такой случай.

Разбирались, как в российском сериале показали беженцев из Донбасса и что об этом пишут в Донецке.

Униженные и оскорбленные

"Контакт" - это свежий сериал компании Good Story Media и ТНТ. Фильм стал режиссерским дебютом известного актера Евгения Стычкина. Сейчас это кино в России очень популярно.

Оно рассказывает о конфликтах отцов и детей в современной России и в эпоху соцсетей. Также затрагивает целый спектр проблем современной школы и правоохранительной системы.

Главный герой - инспектор полиции по делам несовершеннолетних, которого играет Павел Майков, известный по сериалу "Бригада". После того, как от него ушла жена он остался с дочкой-девятиклассницей, с которой не может наладить контакт.

В одном из эпизодов, который не затрагивает основной сюжет, появляются беженцы из Донбасса. Главный герой разбирается, кто обокрал дачу его коллеги в Подмосковье и выясняет, что это сделали беженцы из "ДНР".

Между полицейским и подозреваемым разворачивается такой диалог:

- Шо ты нас прессуешь? Беженцы, так и всё что ли?

- Беженцы? От кого бежите? От себя? От закона?

- Галя, неси бумаги! Мы из "ДНР".

Под угрозой пара беженцев признается, что это они обворовали дачу.

- Это мы залезли. Жрать нечего, вот и залезли.

- Стиралками питаетесь?

В итоге выясняется, что на Гале из "ДНР" кофта обворованной коллеги, которую та отдала задолго до этого - "всем поселком собирали, когда они приехали". То есть они обворовали женщину, которая им помогала.

Кадр из сериала "Контакт"

- Она нам обязана. Мы за "русский мир" пострадали. Россия нам компенсировать должна - агрессивно реагирует дачный вор.

Между собой супруги из "ДНР" также разговаривают соответствующе: "Где документы?... В ж@пе у себя посмотри!"

Полицейский взрывается и со словами "Смотри, Бандера пришел" пытается поставить пару на колени. Коллега просит не унижать их.

- Пускай унизятся немного. Может там в мозгу загорится какая-то лампочка! Еще живут такие паразиты и детей своих так воспитывают, а потом мы этими детьми занимаемся.

После этого выясняется, что детей у беженцев нет, потому что их убили. И это неким образом сглаживает конфликт - главный герой отстает от "дончан" и уходит, даже немного смутившись. То есть дается посыл: да, люди это "стремные", но их можно понять.

Тем не менее, обращает на себя внимание, что беженцев из Донецкой области показали в негативном свете.

Они говорят на диком суржике (хотя на Донбассе так почти никто не разговаривает). Кроме того, дончане агрессивные, считают, что весь мир им должен - по той же причине они оправдывают, что воруют.

Конечно, смерть детей вызывает жалость и возможность посмотреть на воров под другим углом - но в целом осадок от персонажей из Донбасса остается неприятный.

"Мы тут не все урки". Что дончане пишут в сети

Особенно неприятным осадок стал для жителей Донецка, где активно обсуждают этот эпизод в Facebook.

"Готов за свой счёт привезти сюда из Москвы и отвезти обратно сценариста, режиссера, продюсера и пару актеров из нашумевшего сериала. Показать, рассказать, познакомить, повозить по местам. Гарантирую, что все вещи и деньги останутся в сохранности. Мы тут не все урки, вопреки надеждам и ожиданиям" - написал донецкий журналист Рамиль Замдыханов.

"Показать что здесь все такие, как показано в этом помойном сериале. Внутренние враги, иные люди, отличные от граждан РФ", - описал задачу создателей сериала Александр Кузьмин.

"Оборжать, оболгать, обесценить. ТНТ и Comedy в теме", - написал Дмитрий Ольховский.

"Как это развидеть?"

Местный новостной ресурс "Новости Донецкой республики" пишет: "В российском сериале жителей Донбасса изобразили умственно отсталыми дегенератами".

БДСМ-путана из Донбасса

Кстати, это не первый сериал компании Good Story Media, в котором беженцы из Донбасса появляются в специфических образах.

Если "Контакт" рисует дачных воров, то в популярном комедийном сериале "Ольга" появляется проститутка родом из Донбасса, которую пытается спасти один из героев.

Он снимает ей квартиру и собирается жениться, чтобы она побыстрее получила российское гражданство. Однако путана - не просто жертва обстоятельств, а весьма хладнокровная особа, которая лишь прикрывается своим статусом беженки, чтобы "разводить" доверчивых россиян.

По крайней мере, такой образ рисуется из сериала ТНТ.

Кадр из сериала "Ольга"

Еще в одном сериале ТНТ - "Физрук" - "ДНР" представляется как место, куда бегут преступники, чтобы их не достало российское правосудие (именно туда предлагают отправиться главному герою после побега из тюрьмы).

В общем, у ТНТ, похоже, к "ДНР" какое-то особое отношение. На других российских каналах в негативном свете дончане не показываются.