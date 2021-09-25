Вчера был назван фильм, который Украина выдвигает на "Оскар". Вручение премии состоится 27 марта следующего года.

Это картина режиссера Натальи Ворожбит "Погані дороги". На национальном отборе она победила три другие работы, включая "Носорог" Олега Сенцова.

Как и в прошлом году, на "Оскар" от Украины отправится фильм о войне на Донбассе. Причем уже успевший с треском провалиться в отечественном прокате.

"Страна" рассказывает, что известно о "Плохих дорогах".

Что известно о фильме "Плохие дороги"

Фильм "Плохие дороги" - экранизация одноименной пьесы 2017 года.

Лента состоит из четырех новелл (на экранах кинотеатров зрители видели пять новелл), действия которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года.

Картина вышла в прокат в мае 2021 года и была признана "Открытием года Национальной кинопремии "Киноколо".

Начинается кино с событий на блокпосту ВСУ. Военный тормозит автомобиль. Из окна водитель протягивает свои документы. Внутри женское фото и имя - Галина Сергеевна. Это паспорт жены, который мужчина взял по ошибке. Плюс ко всему он нетрезв, а в багажнике лежит автомат Калашникова. Как будет развиваться ситуация дальше - узнают зрители фильма "Плохие дороги".

Один из самых эмоциональных моментов фильма - в машине, везущей труп без головы, из колонок поет Макс Барских песню "Туманы".

Картина почти полностью русскоязычная. Также в ней присутствует много ненормативной лексики.

Авторы утверждают, что если в реальной жизни персонаж матерится, то он будет ругаться и в фильме. По их мнению, возмущаются наличию брани в фильме часто именно те, кто сам использует крепкое словцо.

"Мне хочется, чтобы после "Плохих дорог" кто-то запретил себе матюкаться. Послушал бы, как это ужасно и сколько в этом агрессии, например. То это совсем неплохой эффект. Я об этом глубоко не думаю. Для меня просто все слова одинаковые. Я как писатель, когда пишу, не могу врать. Я не люблю врать. Мне интереснее более живой и объемный персонаж, когда он естественно разговаривает", - отмечала режиссер фильма Наталья Ворожбит.

Кадр из фильма "Плохие дороги"

В главных ролях: Андрей Лелюх, Владимир Гурин, Оксана Черкашина, Игорь Колтовский.

Фильм "Плохие дороги" соревновался за право представлять Украину на престижной кинопремии с такими картинами:

Валентина Васяновича "Отблиск" (о военном враче, который побывал на Донбассе в плену),

Екатерины Горностай "Стоп-земля" (о взаимоотношениях подростков),

Олега Сенцова "Носорог" (о 90-х в Украине и бандитах),

Виллена Новака "Почему я жив" (о любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны).

Что создали вкладывали в фильм "Плохие дороги"

Режиссером выступила Наталья Ворожбит, которая известна как сценарист сериала "Спіймати Кайдаша".

Сценария "Плохих дорог" был написан на основе полевых исследований на востоке Украины во время подготовки сценария для "Киборгов", который тоже написала Ворожбит.

Наталья Ворожбит (по центру) на съемках фильма "Плохие дороги"

Особо патриотичные критики упрекали создателей, что в фильме нет четкого разделения на "свои" - "чужие", "врага" или "нашего героя".

Ворожбит на это отвечала, что она ставила целью исследовать в фильме человека прежде всего - неважно, какие у него политические взгляды.

"Мне хотелось избежать политического пафоса и поговорить очень честно и начистоту про обычных людей, которые оказались в таком ужасном другом измерении, как война. Это свободные люди, военные. С той стороны, с нашей стороны. Это все люди. Если бы каждый из нас там оказался, мы не знаем, как бы себя вели, в кого бы мы превратились - в падлюк или героев. Вот это меня больше всего интересовало, а не "наши"/"ихние", - сказала режиссер.

Она считает, что достаточно просто поставить себя на место этих людей, чтобы понять, что "не могут там все быть подонками", а в Украине - все хорошими:

"Во времена войны это, конечно, совсем другой Донбасс, не тот, который был до войны. Я встретила там много травмированных и хороших людей... Они хотят, чтобы в них не стреляли, чтобы их не бомбили. Я почувствовала много страха и боли и у меня не возникло ничего, кроме сочувствия. Возвратившись с Донбасса, я приняла решение больше никогда не использовать слово сепаратист... Потому что это наши граждане, которые могут ошибаться, а, может, у них есть своя железная мотивация, почему они поступают по-своему. У них совсем другая реальность. Они совсем с другой стороны это воспринимают", - говорила Ворожбит.

Тем не менее, такой объективный подход не оценили в Киеве.

Так, кинокритик Игорь Грабович увидел "кажущуюся идеологическую неопределенность" по вопросу конфликта на Донбассе. По его мнению, в ленте звучат "идеологически размытые интонации".

Кинокритик Александр Ковальчук высказал мнение, что Наталья Ворожбит предприняла "сакральные попытки понять православную душу сепаратиста с позиций всемилостивого гуманизма и левого либерализма".

В общем, "патриотическую общественность" кино разочаровало.

Был ли этот фильм популярен в Украине

В 2017 году во время питчинга Госкино создатели фильма "Плохие дороги" оценивали свою смету 17,8 миллионов гривен. У государства просили 8,9 миллионов. Но в Госкино Ворожбит отказали.

После этого создатели пошли на питчинг Украинского культурного фонда, который они выиграли. В 2019 году авторы оценили затраты в 13,5 миллионов гривен. Им было выделено 11,6 миллионов - около 86%.

При этом в прокате фильм собрал около 700 тысяч гривен. То есть с треском провалился.

Тут стоит упомянуть, что неуспешно прошла в кинотеатрах и предыдущая картина Ворожбит - "Киборги". В ней рассказывается история одного двухнедельного боевого дежурства украинских военных в Донецком аэропорту в сентябре 2014 года.

На "Киборгов", которых рекламировала вся государственная машина, потратили 48 миллионов, а собрал он в прокате 23 миллиона.

Кто претендовал на "Оскар" от Украины год назад

В минувшем году от Украины на "Оскар" был номинирован фильм "Атлантида". Эта картина также о войне на Донбассе. Точнее, о ее завершении.

В основе картины лежат события 2025 года. Зрителям показывается, что районы Донецкой и Луганской областей вновь подконтрольны Киеву, но непригодны для жизни. Однако некоторые все же решаются освоить эти территории.

В роли режиссера выступил Валентин Васянович. Одной из фишек стало то, что все актеры были непрофессиональными.

Картину снимали в Мариуполе и Киеве. Бюджет составил 41,8 миллионов гривен, часть оплатило государство. За первые две недели проката - самые прибыльные - он собрал кассу в размере около миллиона гривен.

В шорт-лист Американской академии киноискусства "Атлантида" не попала.