В 2022 году Украину на премии "Оскар" будет представлять фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Это лента про Донбасс и его жителей, которые живут по обе стороны линии разграничения.

Об этом заявил председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк, пишет "Интерфакс-Украина".

Фильм Ворожбит соревновался за право представлять нашу страну на престижной кинопремии с картинами Валентина Васяновича "Отблиск" (о военном враче, который побывал на Донбассе в плену), Екатерины Горностай "Стоп-земля" (о взаимоотношениях подростков), Олега Сенцова "Носорог" (о 90-х в Украине и бандитах) и Виллена Новака "Почему я жив" (о любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны).

В итоге комитет решил, что в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины в этом году будет представлен фильм Ворожбит.

Кинолента - это режиссерский дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит. Она поставила свою же пьесу 2017 года, в которой объединены несколько документальных историй о жителях Донбасса. Действия фильма разворачиваются в 2015 году.

"Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных", - сказано в описании фильма.

В Украине фильм вышел в прокат в мае текущего года. Он был признан "Открытием года Национальной кинопремии "Киноколо". Ранее его номинировали в категории "Международная неделя критики" Венецианского кинофестиваля.

Отметим, что премию Оскар-2022 будут вручать 27 марта 2022 года.

Напомним, в прошлом году на "Оскар" выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на Донбассе. Речь о фильме "Атлантида".

Также мы писали, что украинское кино про умирающий Донбасс не попало в номинанты "Оскара".