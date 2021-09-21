Фильм Олега Сенцова "Носорог", в котором сыграл "Сын Перуна" националист Филимонов, не получил никаких наград на Венецианском кинофестивале.

Лента не попала на основной конкурс фестиваля, но была представлена в рамках программы "Горизонты", где участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

Но победа даже в этой второстепенной секции досталась киноленте словацко-украинского производства под названием "Цензорша" (режиссер Петер Керекеш).

Это вообще единственный украинский фильм, который хоть что-то получил в Венеции.

Лента-победитель - совместная работа производства Словакии, Чехии и Украины, которая повествует о жизни молодой девушки Леси, которая убила своего мужа и беременная попала в колонию. Девушке было суждено провести заключение в одном из исправительных учреждений Одессы.

По задумке сценаристов, ей предстоит родить первенца в мире, который населен исключительно женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами. Это представительницы прекрасного пола разного возраста, жены и вдовы, дочери, сестры, беременные и женщины с детьми.

В основную программу фестиваля вошел фильм "Отблеск" Валентина Васяновича, но и он ничего не получил.

Напомним, на фильм "Носорог" было выделено 25 миллионов гривен из бюджета страны и 270 тысяч евро от европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж".